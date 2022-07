Sie war lange Zeit mehr oder weniger weit weg, hatte ihr Zuhause in den USA, in London und in Wien. Jetzt ist sie seit ein paar Jahren wieder dort daheim, wo sie aufgewachsen ist, lebt mit ihrem Mann und ihren beiden vier und acht Jahre alten Söhnen in St. Florian. Das erklärt, warum Lydia Zachbauer zielsicher durch das Stift geht. Die Musikerin, Sozial- und Musikpädagogin sowie Kulturvermittlerin kennt sich hier aus. Weil sie eben eine Florianerin ist, wie sie voll Stolz sagt.