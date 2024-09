Staubförmiges Perlit in Linz ausgetreten: Fenster geschlossen halten

Wegen eines technischen Gebrechens an der Luftzerlegungsanlage am Gelände der voestalpine in Linz, die die Firma Linde betreibt, ist eine unbestimmte Menge an staubförmigen Perlit ausgetreten. Perlit ist ein aufbereitetes Vulkangestein und kein Gefahrenstoff. Es besteht keine Gefahr für die Gesundheit. Dennoch werden die Anrainer ersucht, die Fenster vorerst geschlossen zu halten, um das Einatmen von größeren Mengen zu vermeiden.

Problem bereits behoben

Derzeit wird der ausgetretene Stoff mit Wasser benetzt und mit Kehrmaschinen aufgesammelt, um eine Staubausbreitung zu verhindern, meldet die Zentrale Leitstelle der Werkssicherung der Voestalpine. "Es ist ungiftig und hat keine Auswirkungen auf die Menschen", betont die Betriebsfeuerwehr. Das Problem wurde bereits wieder behoben, es tritt kein Staub mehr aus.

Durch den Ostwind hat sich der Staub verteilt. Dieser könnte sich - ähnlich wie der Saharasand - auf Autos und Fensterbänke legen und so sichtbar werden.

