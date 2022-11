Stau am Montagmorgen: Bescheidauflagen wurden nicht eingehalten

Eigentlich sei die Einengung der Fahrbahn auf einen Fahrstreifen nur in einem Nachteinsatz gestattet worden, teilte das Magistrat der Landeshauptstadt Linz am Montag mit. Trotzdem arbeitete die Baufirma Montag morgen, was zum Verkehrschaos und Wartezeiten von über einer Stunde führte. Die Polizei sei informiert und um stärkere Kontrollen gebeten worden, heißt es von Seiten des Magistrats auf OÖN-Anfrage.

Ein weiterer Lichtblick: Die Asphaltierungsarbeiten sollten laut Bauleiter noch am heutigen Montag abgeschlossen werden - ab dann sind wieder wie üblich zwei Fahrstreifen frei.

Die Baustelle dürfte bis 18. November abgeschlossen sein. Dann soll die Fläche für Fußgänger zwischen den Richtungsfahrbahnen verbreitert und die Bushaltestelle umgebaut sein. Der aktuelle Bescheid ist noch bis dahin gültig, informierte das Magistrat. Die Baufirma hat bisher kein Ansuchen auf Verlängerung eingebracht.