Statt H&M-Filiale: Linzer Landstraße bekommt einen Billa Corso

Ab dem 3. August 2024 bis zum 5. März 2025 wird eine umfangreiche Umgestaltung vorgenommen. Billa hat die frühere H&M-Fläche im Erd- und Obergeschoss übernommen und verfügt nun über eine Verkaufsfläche von insgesamt 1.472 Quadratmetern. Neben Obst und Gemüse gebe es Feinkost, Fleisch und Fisch in Bedienung, eine offene Salatbar und eine große Auswahl an Brot und Gebäck, informiert der Rewe-Konzern. Dazu komme noch eine große Wein- und Spirituosenabteilung. Der Billa Corso bietet zudem zusätzliche Services wie einen Geschenkverpackungsservice.

Lesen Sie auch: Neuer Nahversorger für die Rieder Innenstadt

„Mit dem ersten Billa Corso in Oberösterreich bringen wir ein neues Einkaufserlebnis nach Linz und setzen einen weiteren wichtigen Schritt in Sachen Qualität, Genuss und Nachhaltigkeit. Dabei ist es uns wichtig, dass das Corso-Konzept sowohl Genuss als auch Verantwortung miteinander verbindet. Deswegen werden Kunden dort nicht nur eine exklusive Auswahl an Delikatessen aus Österreich und der ganzen Welt finden, sondern auch moderne, umweltfreundliche Technologien“, sagt Thomas Steingruber, Billa-Vertriebsdirektor in Oberösterreich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper