Startschuss für provisorische Radfahrstreifen auf der Nibelungenbrücke

30.000 Radfahrer überqueren täglich die Nibelungenbrücke, die Bedingungen sind aber weder sicher noch komfortabel. Darin sind sich alle einig. Lange wurde seitens der Verkehrsreferenten angekündigt, das Problem zu lösen, wenn erst einmal die neue Donaubrücke eröffnet ist. Nun ist es so weit. Im April beginnen die Arbeiten an zwei zusätzlichen provisorischen Fahrstreifen auf der Brücke. In beiden Fahrtrichtungen erhalten Radfahrer künftig zusätzlich 1,30 Meter Platz, ergänzt durch 25 Zentimeter Sicherheitsabstand. Die neuen Radspuren werden durch Leitwände, maximal 1,5 Meter hoch, von der Fahrbahn getrennt.

Der bestehende Radweg auf dem erhöhten Gehsteig bleibt unverändert, sodass auf beiden Seiten der Brücke Radspuren in beide Richtungen verfügbar sind. "Ziel ist es, die Interessen aller Verkehrsteilnehmer bestmöglich in Einklang zu bringen, ohne Beeinträchtigen für den motorisierten Individualverkehr zu forcieren", sagt Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP).

Breitere Fahrstreifen für Pkw und Lkw

Im Gegenzug werden die verbleibenden zwei Fahrspuren für den motorisierten Verkehr auf ca. je drei Meter verbreitert, anstatt der aktuellen 2,5 Meter. Damit sollen auch Auto- und besonders Lkw-Fahrer von der neuen Lösung Vorteile profitieren, zumal sich die Zu- und Abfahrten ohnehin auf zwei Fahrstreifen beschränken. „Die aktuellen Verkehrszahlen zeigen deutlich, dass die Nibelungenbrücke durch die neue Donautalbrücke spürbar entlastet wird. Diesen Spielraum nutzen wir gezielt, um die Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer zu erhöhen und die Lebensqualität in Linz zu verbessern – ohne die Leistungsfähigkeit der Straßen für den motorisierten Verkehr zu gefährden", sagt der Linzer Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP).

Provisorium wird evaluiert

Das provisorische Radverkehrskonzept auf der Nibelungenbrücke wird in der Praxis getestet und einer Evaluierung unterzogen. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur zu bewerten und auf Basis objektiver Daten eine fundierte Entscheidung über eine mögliche dauerhafte Integration der Radfahrstreifen zu treffen. "Mir ist durchaus bewusst, dass es sich vorerst nur um ein Provisorium handelt. Ich gehe aber davon aus, dass sich dieses bewähren wird – dann müssen natürlich die entsprechenden baulichen Maßnahmen folgen", sagt der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SP).

