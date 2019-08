Startbahn des Flughafens wird wieder zur Laufzone

Die Startzeit ist so besonders wie das Lauf-Areal. Denn am 30. August wird es auf dem Flughafen Hörsching wieder "Cleared for Take-off" heißen, wenn sich mehr als 2000 Aktive laufend oder mit Nordic-Walking-Stöcken aufmachen, um fünf Kilometer auf einer Strecke zurückzulegen, die sonst den Flugzeugen vorbehalten ist.

Der "DHL airport Night Run" wird die Start- und Landebahn zur Laufzone machen. Wer sich bis einschließlich 15. August anmeldet, hat alle Chancen, mit seinem Namen angefeuert zu werden. Denn so lange werden die Startnummern personalisiert.

"Stimmungsvoller Lauf"

"Der fünf Kilometer lange Kurs ist schnell, vor allem aber stimmungsvoll", sagt Organisatorin Julia Prandstetter. Die mehr als 1700 im Boden eingelassenen und in Linien angeordneten Lichter weisen in dieser einen Nacht nicht den Flugzeugen, sondern den sportlich Aktiven den Weg. Dieses besondere Flair hat die Teilnehmer schon in den vergangenen Jahren begeistert.

Der nächtliche Flughafen-Lauf versteht sich denn auch mehr als kollektives Erlebnis denn als Jagd auf persönliche Bestzeiten, wobei auch das nicht ausgeschlossen ist. Obwohl zu mitternächtlicher Stunde gestartet wird, spricht man neben den Erwachsenen auch Kinder und Jugendliche an. Und erstmals wird heuer auch ein besonderes Auge auf Mannschaften gelegt. In der Sonderwertung "Big Teams" werden die teilnehmerstärksten Teams gesucht. Das können Unternehmen wie Gemeinden oder Vereine sein.

"Bei dieser Wertung zählen alle Teilnehmer eines Teams, die das Ziel erreichen", sagt Prandstetter. Dabei wird auch kein Unterschied zwischen Läufern und Nordic Walkern gemacht. "Wir wollen damit den Sports- und Teamgeist befeuern."

Informationen und Anmeldung zum Nachtlauf auf dem Flughafen Linz-Hörsching am 30. August ab 24 Uhr finden Interessierte unter www.airportnightrun.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at