Start der Corona-Impfungen in Linz am 19. Jänner

In Linz wird am 19. Jänner mit der Verabreichung des BioNTech/Pfizer-Impfstoffes für Über-80-Jährige begonnen. Wie die Stadt Linz in einer Aussendung bekannt gab, können aufgrund der beschränkten Anzahl von Impfdosen etwa 2000 Personen über 80 Jahre bis Ende Jänner geimpft werden.

Für Linzer werden die Impfungen von 19. Jänner bis 22. Jänner sowie von 26. Jänner bis 29. Jänner jeweils von 7:30 bis 14:30 Uhr im Neuen Rathaus durchgeführt.

Die Anmeldung für die Impfungen ist ab Freitag, 15. Jänner, 14 Uhr über die Website des Landes Oberösterreich oder über die Telefonnummer 0732 7720 78700 möglich.

"Aufgrund der begrenzten Impfdosen können leider nicht alle impfwilligen Linzerinnen und Linzer über 80 Jahren bis Ende Jänner geimpft werden. Es wird jedoch ein Vormerksystem entwickelt, damit die Impfungen nach Erhalt neuer Impfdosen schnellstmöglich fortgesetzt werden können“, gaben Bürgermeister Klaus Luger, Gesundheitsstadtrat Michael Raml und Magistratsdirektorin Ulrike Huemer bekannt.

