Starbucks eröffnet Filiale in der Linzer Innenstadt

Im September 2022 hat Starbucks bereits einen ersten Standort in der PlusCity bei Linz eröffnet. Die Filiale in der Landstraße 35b soll im 4. Quartal 2023 eröffnet werden und ist das 21. Coffee House in Österreich. Der Standort bietet ein To-Go-Angebot mit einer Vielzahl an Kaffeekreationen und Snacks an. Circa 10 neue Partner werden hier als Baristas beschäftigt.

"Starbucks ist heute mit über 33.000 Coffee Houses der weltweit größte Röster und Anbieter von Kaffeespezialitäten. Umso mehr freuen wir uns, unser Angebot demnächst auch an einem weiteren Standort in Linz anzubieten. Hier war der Wunsch nach neuen Coffee Houses in den vergangenen Monaten groß. Das merken wir sowohl auf unseren Social Media-Kanälen als auch durch die zahlreichen persönlichen Anfragent“, sagt Stefan Hungenberg, General Manager für Starbucks Österreich und Schweiz. Die Filiale in der Linzer Innenstadt sei nach der PlusCity nun der "nächste logische Schritt" gewesen.

