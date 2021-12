Standortagentur braucht neuen Geschäftsführer

Die Stadt Leonding muss sich auf die Suche nach einem neuen Geschäftsführer für die Agentur für Standort und Wirtschaft machen. Der Grund: Die bisherige Leiterin Susanne Steckerl wird ab 1. April des kommenden Jahres Geschäftsführerin der gemeinnützigen VFQ Gesellschaft für Frauen und Qualifikation mit Sitz in Linz.

Nach vier Jahren in der Stabstelle und zwei Jahren an der Spitze der Standortagentur wechselt die studierte Bildungswissenschafterin in ihr angestammtes Fach. "Ich bin dankbar für die Zeit und die Erfahrungen, die ich in Leonding gemacht habe, freue mich aber auf die neue Herausforderung", sagte die 48-Jährige den OÖN.

Reizvoll sei die neue Aufgabe in der Non-Profit-Organisation aus mehreren Gründen. Zum einen sei sie ab April für ein viel größeres Team zuständig (VFQ beschäftigt 110 Mitarbeiter), zum anderen wolle sie hier einiges bewegen, um etwa den Anteil von Frauen in der Technik zu erhöhen, so Steckerl.

Für Leondings Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) kam der Wechsel nicht ganz überraschend, da sie aus Gesprächen mit Steckerl wusste, dass der Geschäftsführerin der Standortagentur die Pädagogik abging. Doch jetzt gelte es, möglichst schnell einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin zu finden.

Im Jänner werde der Posten ausgeschrieben. Naderer-Jelinek hofft auf "sehr gute Bewerbungen wie beim letzten Mal". Wünschenswert wäre jedenfalls ein guter Übergang, wobei die zuletzt festgelegte Strategie von Steckerl in der Zukunft weitergedacht werden sollte. Neben der projektbezogenen Arbeit soll das strategische Leerstandsmanagement eine stärkere Rolle spielen.

Benefizaktion läuft gut

Der Adventkalenderlauf, der derzeit in stark abgespeckter Form in Leonding stattfindet, wird eines der letzten sichtbaren Projekte von Steckerl sein. Wie berichtet, hat sie die Aktion mit Grün-Stadtrat Sven Schwerer im Vorjahr gestartet. Jeder gelaufene Kilometer von 1. bis 24. Dezember ist einer für den guten Zweck. "Wir haben schon fast 6000 Euro eingenommen", freut sich Steckerl darüber, dass die Laufaktion wahrgenommen wird.