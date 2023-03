Staffelübergabe im Coconut

Das sind die beiden Neuen: Am Montag hat Jenny Pessl das "Coconut" in der Marienstraße an ihre Nachfolger Yong Chou und Ji Quing Quing übergeben. Die Gäste dürfen sich weiter über thailändische Küche freuen, allerdings wird die Karte um einige andere asiatische Gerichte wie Maki und Sushi erweitert – so wie der Name.

Das beliebte Restaurant heißt ab sofort "Coconut Asia Restaurant". Unverändert bleibt hingegen das Küchenteam. Pessl wollte sich nach zehn Jahren, wie berichtet, beruflich verändern.

