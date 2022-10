"Der Botanische Garten ist einfach ein Meisterwerk", schwärmt Thomas Schiefecker. Die Wegführung, die Perspektiven und natürlich die unglaubliche Artenvielfalt machen ihn zum vielleicht schönsten Arbeitsplatz in Linz. "Das Schöne an unserem Garten ist, dass nicht so viele große Eingriffe getätigt werden, wie man es von anderen Gärten kennt", sagt der 35-Jährige, der Ende Oktober die Leitung von Friedrich Schwarz übernimmt. Die Fußstapfen könnten kaum größer sein.