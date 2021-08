Er hat als Architekt viel Erfahrung, lebt und arbeitet seit Jahrzehnten in Linz, ist Gründer und Geschäftsführer des Architekturbüros Tp3 Architekten und betritt nun Neuland: Markus Rabengruber (48) kandidiert auf Listenplatz vier für die Linzer Grünen. Was ihn dazu bewogen hat und wie er die Stadtplanung und -entwicklung verändern will, darüber hat er mit den OÖN gesprochen.