"Stadtseilbahn ist eine blitzg'scheite Lösung"

„Auch wenn die neue Eisenbahnbrücke und die Westringbrücke die Pendlerströme entflechten werden: Ohne Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist eine Weiterentwicklung von Linz nicht möglich“, sagen SP-Bürgermeister Klaus Luger und SP-Planungsstadtrat Dietmar Prammer anlässlich der statistischen Auswertung der Pendlerbewegungen, laut der täglich 108.000 Menschen nach Linz zum Arbeiten kommen. Und holen eine bereits heftig debattierte Idee wieder auf die Tagesordnung: die Stadtseilbahn.

Heftige Kritik

Zur Erinnerung: Schon im Herbst 2017 brachte der damalige FP-Verkehrsreferent Markus Hein diese Idee aufs Tapet – und wurde dafür heftig kritisiert. Klaus Luger hielt den Vorschlag nicht für abwegig. Im Gegenteil, er ist nun dafür, dass die Planungen für die Trasse – diese soll vom Bahnhof Ebelsberg über Voest und Chemiepark zum geplanten Verkehrsknoten im Franckviertel bis zur Industriezeile führen – weitergeführt werden. „Das ist eine blitzg’scheite Lösung, die schon in vielen europäischen Städten umgesetzt wird. In sieben bis neun Jahren wäre sie umsetzbar“, sagt Luger: „Pro Tag könnten damit bis zu 15.000 Passagiere befördert werden, das ist mehr als mit so mancher Buslinie.“

Und wie sieht VP-Vizebürgermeister und Verkehrsreferent Martin Hajart, der der Seilbahn bisher eher kritisch gegenübergestanden ist, diesen Vorstoß angesichts der Tatsache, dass kommende Woche der erste Termin zum Austausch mit Prammer ansteht? „Ich gehe völlig offen in das Gespräch, bin offen für neue Ideen. Wichtig ist für mich allerdings, dass die Finanzierung geklärt ist und dass die Verkehrswirksamkeit gegeben ist.“

Wobei in puncto Finanzierung das Veto von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) nach wie vor steht. „Die Frau Minister fördert nur Schienenprojekte“, weiß Prammer, und Luger ergänzt: „Aber es wird eine Zeit mit einem neuen Verkehrsminister geben. Bis dahin müssen unsere Pläne fertiggestellt sein.“

Ihre Meinung interessiert uns! Stimmen Sie ab:

550 Millionen Euro

Apropos Förderungen vom Ministerium: Auch für die neuen O-Buslinien 47 und 48, die zwischen Reindlstraße bzw. Karlhof und der Neuen Welt unterwegs sein sollen, gibt es vom Bund kein Geld. Dennoch bereitet die Linz AG die Anträge für die Vergabe der Konzessionen vor. Auch für die Stadtbahnlinien S6 (Mühlkreisbahnhof bis Hauptbahnhof) und S7 (vom Hauptbahnhof über die JKU bis Pregarten) wird vom Land die Vergabe der Detailplanung vorbereitet, auch der konkrete Finanzierungsvertrag zwischen Stadt und Land wird aufgesetzt.

Voraussichtlich ab 2027 soll der erste Abschnitt vom Mühlkreisbahnhof bis zum Kepler-Klinikum befahren werden können, die O-Busse können in zwei Jahren fahren. Die Fahrzeuge sind bereits bestellt.

550 Millionen Euro fließen in die neue Stadtbahn und die beiden neuen O-Buslinien, 40 Prozent der Kosten übernimmt das Land, 60 Prozent kommen von der Stadt. Neben der Stadtbahn setzt die Stadt darauf, dass der viergleisige Ausbau der ÖBB-Westbahn so rasch wie möglich abgeschlossen wird. „Das ist wichtig für die Etablierung eines S-Bahn-Netzes in der Stadt, aber auch für die Anbindung an die Bezirke Linz-Land und Wels“, so Luger.