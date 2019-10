Das heiße Eisen Integration ausländischer Mitbürger und Zusammenleben in Linz diskutiert Integrationsstadträtin Regina Fechter (SPÖ) in den kommenden Wochen in drei öffentlichen Veranstaltungen. Termine im Kästchen unter dem Foto. "Nur wenn mir miteinander reden, können wir die unterschiedlichen Herausforderungen feststellen und gemeinsam die besten Lösungen fürs gelingende Zusammenleben finden", sagt Stadträtin Fechter. Die Diskussionsveranstaltungen sind Teil eines längeren