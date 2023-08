StadtLesen lädt wieder zum Schmökern ein

Lesen in gemütlicher Atmosphäre (vowe)

Es ist wieder Zeit für das StadtLesen: Von heute, Donnerstag, bis Sonntag macht das Projekt erneut halt in Linz. Rund 3000 Bücher aus aktuellen Verlagsprogrammen warten im Freiraum Lentos darauf, entdeckt zu werden.

Beginn ist jeweils um 9 Uhr, gelesen werden kann, bis die Dunkelheit hereinbricht – der Eintritt ist kostenlos. Am Freitag wird das Format mit dem Integrationslesetag zu einer Bühne der "Völkerverständigung", Bürger mit Migrationshintergrund sind dazu eingeladen, selbst verfasste Texte in ihrer Muttersprache vorzulesen. Der Sonntag wiederum steht ganz im Zeichen der Familien und damit der Kinder- und Jugendliteratur.

Das Projekt StadtLesen (das von der Innovationswerkstatt in Salzburg initiiert wurde) zieht seit 2008 durch die europäischen Städte. Um die Teilnahme im Jubiläumsjahr bewarben sich 289 Städte, in 25 von ihnen wird heuer wieder an 100 Tagen und 1300 Stunden gelesen. Das ausgerufene Ziel: einen niederschwelligen Zugang zu Büchern und Lesen zu schaffen und im besten Fall nachhaltig Begeisterung zu wecken. Infos unter: stadtlesen.com/lesestaedte/linz-3

