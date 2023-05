Stadtentwicklung muss die Ressourcen nutzen: "Linz braucht kleine Zentren"

LINZ. Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, wird mehr sehen. Das liegt in der Natur der Sache. Um Stärken und Schwächen etwa in der urbanen Entwicklung zu erkennen, schadet es aber nicht, einen geschärften Blick zu haben. Der Linzer Gemeinderat Markus Rabengruber (Grüne) spricht im OÖN-Gespräch von einer "Schule des Sehens", die er fördern will.

"Walk & Talk" nennt sich das Format, mit dem der Architekt Augen öffnen will und interessierte Bürger zu Stadtteilspaziergängen einlädt. Die Premiere gibt es heute ab 17 Uhr am Linzer Bindermichl.

Rund eine Stunde dauert der Gang durch das Stadtviertel. Er dient nicht in erster Linie dazu, Mängel zu orten (wenngleich dies durchaus auch sein darf), sondern soll Stärken und Schwächen an konkreten Plätzen sichtbar machten und Hintergründe über den Stadtteil liefern, das Wissen erweitern. "Die Linzer Stadtteile verfügen über eigene Identitäten, deshalb braucht Linz viele kleine Zentren", sagt Rabengruber. Wer Stadt nachhaltig gestalten will, müsse dort ansetzen, wo die Menschen leben, den öffentlichen Raum nutzen wollen. In einem "positiven Dialog" sollen den Bürgern Potenziale gezeigt werden und "wie man das Beste daraus machen" kann.

Im Stadtteil Bindermichl sieht Rabengruber die Möglichkeit eines Anschauungsunterrichts, wie es auch gehen kann. Die Rede ist vom WAG-Projekt, bei dem in einem Wohnbau aus den 1940er-Jahren durch den Ausbau der Dachgeschoß-Ebene nicht nur 52 neue Wohnungen (ressourcenschonend) realisiert werden konnten, sondern auch die "alteingesessenen" Mieter der 166 Wohnungen profitierten. Sie erhielten Loggien und einen barrierefreien Zugang zu ihren Wohnungen durch 25 neue Lifte. "Architekt Franz Riepl hat das wunderschön gemacht, das Projekt hat wirklich Qualität", so Rabengruber.

Die WAG hat am Bindermichl ein Musterbeispiel für Sanierung und Schaffung von neuem Wohnraum aufgrund vorhandener Ressourcen geschaffen. Bild: WAG

Am Bindermichl geht es auch um die Erhaltung der Grün- und Freiräume. Der Vorteil riesiger Innenhöfe mit Grünraum habe auch den Nachteil einer Mononutzung, die "in Öde umschalten" kann. Rabengruber ist gespannt, wie die Bürger dies sehen werden.

Treffpunkt für den Stadtteilspaziergang ist heute, 8. Mai, um 17 Uhr bei der Bushaltestelle Hatschekstraße nahe dem Hummelhofpark. Fortsetzung in anderen Stadtteilen soll folgen.

