Stadt zieht Notbremse, um Abbruch von historischer Villa zu erschweren

Es ist eine prominente Adresse in Linz. In der Martingasse 1, unmittelbar neben der Martinskirche auf dem Römerberg, steht die Villa Bosse. Benannt nach der damaligen Bauherrin Hermine Bosse, wurde sie 1928 von Anton Estermann und Armin Sturmberger im Stil der Neuen Sachlichkeit errichtet. Das zweigeschoßige Bauwerk mit Zeltdach ist ein prägendes Element am Römerberg und verfügt über eine vollständig erhaltene historische Fassade.