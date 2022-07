Stadt Linz sucht einen neuen Pächter für das Cubus im AEC

"Nach 14 Jahren ist es Zeit für Veränderung": Mit diesen Worten kündigte der bisherige Cubus-Betreiber Johannes Roither, wie berichtet, seinen Abschied aus dem Ars Electronica Center an. Neben dem Cubus (es hat derzeit wegen Sommerpause geschlossen) führt Roither drei weitere Lokale im Land: das Gasthaus "Mitten in der Welt" in seinem Heimatort Neußerling, das "Gramaphon" in Gramastetten und das "Jack the Ripperl" in Taubenmarkt-Nähe in Linz.

Die Stadt Linz sucht nun einen neuen Pächter für das Rooftop-Lokal, ab 1. Jänner 2023 wird der 280 Quadratmeter große Gastronomiebetrieb neu verpachtet. Den Stadtverantwortlichen schwebt auf dem Dach des Ars Electronica Centers ein "moderner Café-Restaurant- und Barbetrieb vor".

Neben dem "normalen" Lokalbetrieb soll der künftige Pächter auch die gastronomische Betreuung von Veranstaltungen im Ars Electronica Center übernehmen. Bewerbungen sind bis zum 3. September (bei der Linzer Magistratsabteilung Gebäudemanagement und Tiefbau) möglich.

"Juwel der Gastronomieszene"

Der für Stadtplanung und städtische Liegenschaften zuständige Stadtrat Dietmar Prammer (SP) streicht den "herrlichen Panoramablick über die Donau und die Innenstadt sowie die große Dachterrasse" als Plus hervor. "Die hervorragende Lage und die zu erwartenden Events machen die Gaststätte zu einem Juwel in der Linzer Gastronomieszene, und ich bin überzeugt, dass wir einen geeigneten Pächter finden können", sagt er.

Schwieriger ist die Lage hingegen beim Oberwirt in St. Magdalena, der seit Ende 2020 leer steht – die Suche nach einem neuen Pächter verlief dort bisher erfolglos.