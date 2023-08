Stadt oder Land? Eine Bilder-Reise in zwei Lebenswelten

Nachtstimmung an der (urbanen) Donaulände in Linz

Der Schauplatz der neuen Fotoausstellung ist gut gewählt, liegt doch die Hartlauer Fotogalerie am Schnittpunkt zwischen Stadt und Land, zwischen urbanem Leben und dörflicher Idylle und Tradition. Der Pöstlingberg ist Wahrzeichen von Linz, Anziehungspunkt für Touristen und Städter, verfügt aber gleichzeitig über den Charakter eines Dorfes, was er früher auch war.

Ab 4. August lädt die Fotogalerie hoch über Linz zur Bilderreise "Dorf. Land. Stadt. Metropole.". Die Idee zur Ausstellung lag irgendwie auf der Hand, ist es doch eine Grundsatzentscheidung des Menschen, ob er am Land oder in der Stadt leben will, sagt Kurator Chris Hinterobermair.

Individuelle Lebensstile

Herkunft prägt, Heimat verankert sich in der Persönlichkeit. Gleichzeitig stehen beide Lebenswelten für individuelle Lebensstile.

Auf der einen Seite das urbane Treiben, das Flair des Städtischen mit seinem manchmal fast unüberschaubar wirkenden Angebot. Auf der anderen Seite die ländliche Idylle, die Abgeschiedenheit, die Einsamkeit, die man finden kann, aber auch die Geselligkeit und die Tradition, die Menschen auf dem Land seit Generationen verbindet.

Natürliche Tradition am Grundlsee Bild: Franz Lueger

Vor diesem Hintergrund hat Hinterobermaier Bilder zusammengestellt, die beide Welten in ihrer ganzen Faszination zeigen, Einblicke in die divergenten Lebenswelten ermöglichen und so zu einer Reise durch Österreich und die ganze Welt einladen, mit fotografischen Meistwerken aus aller Herren Länder. "Hier braucht man keine großen Erklärungen, nicht viele Worte, weil die Bilder für sich alleine sprechen. Und am Ende kann sich jeder Ausstellungsbesucher die Frage stellen, wie er selbst lebt und wie die Idealvorstellung eines guten Lebens aussehen könne.

Mit der neuen Ausstellung endet auch die Sommerpause, im Juli hatte die Fotogalerie auf dem Pöstlingberg geschlossen. Was angesichts der sommerlichen Hitze plausibel klingt, wäre aber nicht notwendig gewesen. Selbst wenn es jenseits von 30 Grad habe, ziehe es immer noch Besucher auf den Berg, was Hinterobermaier und sein Team durchaus verwundert. "Es gehen offenbar nicht alle baden", sagt er mit einem Augenzwinkern. Zufriedenheit herrscht auch beim Blick auf die erste Saisonhälfte. "Wir waren wie auch das Publikum sehr zufrieden, Normalität ist eingekehrt."

Geöffnet ist die neue Ausstellung von 4. August bis 24. September, jeweils Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 11 bis 19 Uhr. Nähere Informationen unter fotogalerie.hartlauer.at

