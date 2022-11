Stadt montiert 30 Nisthilfen für bedrohte Mehlschwalbe

Die Mehlschwalbe ist eigentlich eine typische Bewohnerin von Dörfern und Städten. Ihre Nester sind wahre Kunstwerke und bestehen aus mehreren Hundert bis Tausend zusammengeklebten Kugeln aus feuchtem Lehm. Weil es aber immer weniger unversiegelte Flächen mit offenen Bodenstellen gibt, ist lehmiges Nistmaterial Mangelware. Der Bestand der Mehlschwalbe hat sich deshalb in Linz um die Hälfte reduziert. Im Zentrum brütet sie nur noch in einem kleinen Restbestand in Urfahr nahe der Donau. Am Stadtrand ist sie noch etwas häufiger zu finden. Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat die Stadt Linz nun 30 Nisthilfen aufgehängt, zusätzlich zu 20 bereits im Sommer am Thurnermeisterhof montierten.

Der Lebensraum der Mehlschwalben in den Städten ist unter anderem durch moderne Bauweisen, zum Beispiel glatte Fassaden, bedroht. Bild: Pixabay

Die Mehlschwalbe ist übrigens der "Vogel des Jahres 2022" und gilt als Glücksbringerin. "Freuen wir uns auf den kommenden Frühling, wenn die ortstreuen Vögel nach beeindruckenden Tausenden Kilometern Flugdistanz aus Afrika zu uns zurückkehren“, sagt die Linzer Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne).

Die Stadt Linz setzt bei der Montage der Nistkästen "schweres Gerät" ein. Ím Bild ein Kran, der bis zum obersten Stockwerk eines Hochhauses an der Ferihumerstraße reicht. Bild: Stadt Linz

Finanziert wird das Projekt aus dem Klimafonds. Die Umsetzung erfolgt durch Landschaftsökologen in enger Abstimmung mit der Naturkundlichen Station sowie der Klimastabsstelle. Kooperationspartner sind die GWG und der Samariterbund Linz.