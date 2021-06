Stadt Linz verlängert Testbus-Angebot

Solange der Bedarf besteht, steht das "Testen auf Rädern" zur Verfügung. In der ersten Juni-Woche haben pro Tag rund 200 Personen das mobile Testangebot genutzt, teilte die Stadt Linz am Donnerstag in einer Aussendung mit. Erfreulich: Seit 24. April sei im Bus kein einziger Test positiv ausgefallen.

Der Corona-Testbus hält seit Mitte Februar im gesamten Stadtgebiet. Pro Tag werden zwischen 8 und 15 Uhr drei Stationen angefahren.

Der Fahrplan zum Download: