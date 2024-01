Stadt Linz vergibt zum zehnten Mal Preis "Stadt der Vielfalt"

Der Preis wird in drei Kategorien vergeben und richtet sich an Personen und Initiativen, die sich in integrativen, sozialen und kulturellen Projekten engagieren und damit einen Beitrag zum Zusammenleben in der Stadt leisten. Insgesamt werden 17.500 Euro vergeben, für die beiden Kategorien "Preis der Integration" und "Preis für Interkulturalität" sind 7000, für den "Preis für interkulturelle Kinder- und Jugendintegrationsarbeit" 3500 Euro vorgesehen. Die Einreichfrist läuft bis Montag, 25. März 2024.

Wichtige Beiträge zur Integrationsarbeit

"Zahlreiche Organisationen und Vereine leisten mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Integrationsarbeit und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Linz", sagen Integrationsreferentin Vizebürgermeisterin Tina Blöchl und Kulturreferentin Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer. Es gelte, diese verdienten Menschen vor den Vorhang zu holen und ihre Leistungen mit dem Preis ‚Stadt der Vielfalt‘ entsprechend zu würdigen und zu honorieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper