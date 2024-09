Stadt Linz sucht einen neuen Klimakoordinator

Oliver Schrot will sich beruflich weiterentwickeln und wird den Magistrat Linz mit Ende Oktober verlassen. Mehr als vier Jahre war der 31-Jährige ein wichtiger Player in Sachen Klimaschutz in Linz. 2020 als Klimakoordinator geholt, baute er die im Büro der Stadtregierung angesiedelte Klimastabsstelle auf, die dann Teil der Abteilung für Wirtschaft, Innovation, Klimaschutz und EU wurde.