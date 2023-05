Stadt Linz schnürt Antiteuerungspaket um 2,4 Millionen Euro

Das Hilfspaket von insgesamt 2,4 Millionen Euro soll besonders auf jene Personen und Organisationen bedacht nehmen, die von erhöhten Energie- und Lebenserhaltungskosten existentiell belastet sind. „Die Bundesregierung hat bisher zu wenig Maßnahmen gesetzt, um Familien und Vereine bei ihren finanziellen Herausforderungen nachhaltig zu unterstützen", sagen Bürgermeister Klaus Luger und Finanzreferentin Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (beide SP).

So soll ein Schulstartpaket in Höhe von 560.000 Euro im September die Mehrbelastungen von Familien mit Schulkindern entschärfen. Linzer Vorschul- und Schulkinder bis zur 5. Schulstufe erhalten Unterstützung in Form eines 100 Euro Einkaufsgutscheins für die Linzer City. Die Obergrenze beim Haushaltseinkommen beträgt 55.000 bis 60.000 Euro jährlich, gestaffelt nach Anzahl der Kinder.

1,6 Millionen Euro für Vereine

Zur Deckung gestiegener Energiekosten können Vereine in Summe bis zu einer Million Euro aus dem Kommunalen Investitionspaket abrufen. Das Geld kommt je zur Hälfte von der Stadt und vom Bund. Weil nicht alle erhöhten Ausgaben über diese Bundesmittel förderbar sind, plant die Stadt ein weiteres, eigenes Förderpaket in Höhe von 600.000 Euro, um Teuerungen in den Bereichen Personal, Mieten und Betriebskosten abzufedern. Unterstützt werden gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Vereine, welche mit der Stadt Linz bereits aktiv zusammenarbeiten und gefördert werden. Insgesamt handelt es sich um 314 Vereine, die eine Zusatzförderung von bis zu maximal 10 Prozent des aktuellen Fördervolumens beantragen können. Die Vereine müssen die tatsächlichen Mehrbelastungen aber nachweisen.

Härtefallmaßnahmen in Höhe von 200.000 Euro

Für die drei Linzer Sozialmärkte wird die bestehende Basisförderung einmalig um 50.000 Euro je Markt aufgestockt. Zusätzlich wird der bestehende städtische „Härtefallfonds für soziale Notlagen“ einmalig um 50.000 Euro verdoppelt.

ÖVP: "zu spät und zu kompliziert"

Die Linzer Volkspartei findet das Paket zwar "grundsätzlich gut", es komme aber zu spät und sei zu kompliziert. Sie kritisiert etwa den hohen bürokratischen Aufwand, den Vereine bewältigen müssen, um an die finanzielle Unterstützung zu gelangen. "Aber es ist dennoch gut und wichtig, dass die Stadt jetzt endlich aktiv wird und die Menschen bei der Abfederung der Teuerung unterstützt“, sagen Vizebürgermeister Martin Hajart und Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer.

Energieberatung für Vereine

Die Grünen finden es wichtig, dass das Paket bei der Unterstützung für Familien zum Schulstart sowie der Vereine und der Linzer Sozialmärkte ansetzt. „Die Inflation hat uns nach wie vor fest im Griff. Umso wichtiger ist es daher, auf allen Ebenen dafür Sorge zu tragen, dass jene Personen, die finanzielle Unterstützung dringend benötigen, nicht alleine gelassen werden. Mit den Paketen von Stadt und Bund wird dazu ein wichtiger Beitrag geleistet“, sagen Stadträtin Eva Schobesberger und Sozialsprecherin Julia Mandlmayr. Ergänzend zu dem nun vorliegenden Paket fördert das Linzer Umweltressort auch Energieberatungen für Vereine. Dabei werden die Beratungskosten mit bis zu 80 Prozent bzw. maximal 800 Euro gefördert.

