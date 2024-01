Stadt Linz plant Schwerpunkt gegen Angsträume

Als sogenannte Angsträume gelten schlecht einsehbare und beleuchtete Bereiche in einer Stadt. „Einsehbarkeit“ und „Helligkeit“ werden auch häufig als Lösungsansätze für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum genannt. Insbesondere die Verbesserung der Straßenbeleuchtung ist in den meisten Fällen eine effektive, relativ kurzfristig umsetzbare Maßnahme. „Oft lässt sich mit vergleichsweise geringem Aufwand das subjektive Sicherheitsempfinden durch eine entsprechende Beleuchtung verbessern. Der Einsatz moderner LED-Technik mit Bewegungssensoren sorgt zusätzlich dafür, dass die Anlagen energiesparend arbeiten“, sagt Vizebürgermeister Martin Hajart (VP). Besagte Sensoren sorgen dafür, dass die Lampen nur dann hell leuchten, wenn es tatsächlich notwendig ist.

Angsträume lokalisieren und reduzieren

Die Stadt Linz plant daher, einen Schwerpunkt in diese Richtung zu setzen. Linzer sind aufgerufen, unter oebv.gmt@mag.linz.at Vorschläge für die Optimierung der Beleuchtung zu melden. Auch gemeinsame Begehungen mit Experten der Stadt sind denkbar, sofern gewünscht. Dadurch sollen, wie es Hajart formuliert „bestehende Angsträume lokalisiert und in weiterer Folge reduziert werden.“

FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml begrüßt die Ankündigung von Hajart und spricht sich dafür aus, das Vorhaben - ob der Tatsache, dass mehrere Ressorts von dem Ausbauprogramm betroffen sind - in der Stadtregierung gemeinsam auf Schiene zu bringen. "Sicherheit steht an erster Stelle. Dunkle Gassen oder Plätze sind im 21. Jahrhundert wirklich nicht mehr notwendig", will Raml die Gelegenheit nützen, um auf eine smarte LED-Beleuchtung umzustellen.

FP will smarte Beleuchtung

"Diese Form der Straßenbeleuchtung erkennt mittels Sensoren, ob Fußgänger, Radfahrer oder Autos unterwegs sind und blendet das Licht immer dann ein, wenn es notwendig ist. Damit können wir die Lichtverschmutzung reduzieren und gleichzeitig die Sicherheit weiterhin gewährleisten. Das wäre die effizienteste, innovativste und nachhaltigste Lösung", sagt Raml. Ein entsprechender Vorstoß der Freiheitlichen fand Anfang 2022 im Gemeinderat keine Mehrheit.

Unterstützung signalisiert auch Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne), auch sie spricht sich dafür aus, umwelttechnische Aspekte mit der Beseitigung von Angsträumen in Einklang zu bringen. "Ein wichtiges Beispiel, wo durch die Änderung der Beleuchtung viel erreicht werden kann, ist der Gehweg durch den Volksgarten. Dort ist es gefühlt sehr dunkel und gleichzeitig blenden die Lampen, die mit einem sehr kühlen, blauen Licht bestückt sind. Das führt dazu, dass sich Passanten einfach unwohl fühlen", sagt Schobesberger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper