IS-Propaganda: Stadt Linz löste Dienstverhältnis mit Kindergärtnerin auf

Wie die Stadt Linz am Montag in einer Aussendung mitteilte, wurde das Dienstverhältnis mit der jungen Frau aufgelöst. Die inzwischen 19-Jährige hatte Videos von verschleierten Mädchen, die Puppen köpfen und dabei Slogans des "Islamischen Staates" rufen, auf Instagram geteilt. Die OÖN haben berichtet. Damals war sie noch nicht volljährig, weshalb das Landesgericht Linz die Bildungsdirektion des Landes sowie den Kindergartenträger nicht über die Verurteilung informierte. Das sieht das Tilgungsgesetz so vor.

"Als Dienstgeber hat die Stadt Linz ehestmöglich reagiert und das Dienstverhältnis umgehend beendet. In ihrer Arbeit in der Betreuungseinrichtung gab es keinerlei diesbezügliche Anzeichen", wird der Direktor der Kinder- und Jugend-Services Linz, Josef Kobler, zitiert.

