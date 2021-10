Stadt erblüht in bunten Farben

Die Linzer Stadtgärtner sind wieder unterwegs und bringen die Stadt mit bunten Farben zum Leuchten. Allein in den Parks und im Botanischen Garten werden 7000 Chrysanthemen, 8000 Zierkohl und 500 Stück der Italienischen Strohblume gepflanzt. Zudem wurden in den Blumenbeeten, wie sie etwa am Hauptplatz zu finden sind, Blumenzwiebeln von 2000 Narzissen und 5500 Tulpen eingelegt. (OÖN)