"Stadt der Vielfalt" Publikation mit allen Preisträgern

Seit zehn Jahren verleiht die Stadt Linz den Preis "Stadt der Vielfalt", um integrative und interkulturelle Projekte zu würdigen. Gestern fand im Alten Rathaus die Preisverleihung durch Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SP) und Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) statt.

33 Einreichungen

Insgesamt 33 Projekte in drei Kategorien hatten Linzer Vereine, Unternehmen und Bildungseinrichtungen eingereicht. "Zahlreiche Organisationen und Vereine leisten mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag, damit Integration in Linz gelingt", sagt Blöchl.

Das sind die Siegerprojekte

Preis für „Integration“

Ibuk: „Eduvision YOUR decision – Erfolgsvordergrund statt Migrationshintergrund“

Maiz: Ungehorsame Formen

ASKÖ Ebelsberg Linz: „Ein Verein wird weiblich“

TRF PH OÖ: „Projekt Edukraine“ (Anerkennungspreis)

Preis für „Interkulturalität“

VSG AusbildungsFit & Vormodul Factory: „TUK-TUK SECOND-LIFE“

DORF TV: „Menschenrechte – 30 Videominiaturen“

PANGEA: „Politik? Ja, Danke!“

Depotchor Linz: Interkulturelles Konzert „Ostwärts“ (Anerkennungspreis)

Preis für „Interkulturelle Kinder- und Jugendintegrationsarbeit“

Freier Rundfunk OÖ: „Erzähl mir deine Lieblingsgeschichte – Your favourite story ON AIR“

Urban Dance Club: „Breaking for everyone“

MS 23: „Meet and Eat“

VHS OÖ: „Sommersprachcamp“ (Anerkennungspreis)

Alle Preisträger aus den vergangenen zehn Jahren, von denen viele heute noch aktiv sind, werden zudem in einer neuen Festschrift gewürdigt.

