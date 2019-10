Stadt als Inspiration für Design-Dose der Linzer Torte

So auch die Dose für das Jahr 2020, die von der Künstlerin Veronika Merl gestaltet wurde. Darauf sind Teile der Stadt wie die Obere Donaulände, der Pöstlingberg und die Donau zu sehen. "Damit man das typische Linz darauf erkennt", sagt Merl. 8000 Stück wurden von der Dose produziert, erhältlich ist sie in sechs ausgewählten Konditoreien und Bäckereien in Linz. Etwa im Hause Jindrak oder bei der k.u.k. Hofbäckerei.

"Linz verbindet mit diesem Projekt die Kunst mit dem Genuss", ist Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) begeistert. Während Tourismusdirektor Georg Steiner hervorhebt, dass die Torte in der Dose ein weit über die Landesgrenzen hinaus bekanntes Mitbringsel sei, hebt Konditormeister Leo Jindrak den individuellen Wert hervor: "Es gibt viele Sammler, die die Editionen schätzen."

