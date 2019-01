Stadion: Keine Mehrheit für Volksbefragung

LINZ. Wie erwartet gab es in der gestrigen Sitzung des Linzer Gemeinderats keine Mehrheit für den Antrag von Neos-Fraktionschef Lorenz Potocnik, über den geplanten Bau eines LASK-Stadions nahe dem Pichlingersee eine Volksbefragung abzuhalten.

SPÖ, FPÖ und ÖVP votierten dagegen, Neos, Grüne und KPÖ dafür. Damit die Linzer dennoch befragt werden können, müssten 6100 Unterschriften gesammelt werden. Dann muss eine Befragung durchgeführt werden.

150.000 Euro für Anwalt

Mehrheitlich haben SPÖ und FPÖ gestern gegen die Stimmen der anderen Fraktionen beschlossen, dass weitere 150.000 Euro an den Anwalt Wolfgang Denkmair gehen werden. Er vertritt in der Aktenaffäre die Interessen der Stadt. Dass der Stadt Linz in den Jahren 2017, 2018 und 2019 bereits mehr als 930.000 Euro an Anwaltskosten in der Causa Aktenaffäre entstanden sind, wird von der Opposition heftig kritisiert.

Beschlossen hat der Gemeinderat gestern auch, dass die Stadt Linz einen 25-Millionen-Euro-Kredit bei der deutschen N26 Bank GmbH aufnehmen wird. Die grundsätzliche Aufnahme von Krediten in Gesamthöhe von 48 Millionen Euro hat der Gemeinderat schon mit dem Beschluss für das 2019er-Budget im Dezember genehmigt. Er brauche das Geld zur Zwischenfinanzierung, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP).

In Summe werde die Stadt 2019 ihren Schuldenstand um acht Millionen Euro verringern.

