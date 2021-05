Für Grünen-Gemeinderat Michael Svoboda sind nämlich einige wichtige Fragen rund um das Projekt nach wie vor ungeklärt. Klarheit soll eine Anfrage an Bürgermeister Klaus Luger (SP) bringen.

Die Liste der Fragen, nicht alle fallen in den Zuständigkeitsbereich von Luger, ist lang. Allen voran die Finanzierung des Projektes ist es, die im Fokus steht. So will Svoboda u. a. wissen, ob der LASK einen Finanzierungsnachweis erbracht habe und wenn ja, welchen Inhalt dieser habe. Ebenso interessiert, ob für das Vorhaben Widmungsänderungen nötig seien (geplant ist etwa auch ein Kindergarten) und wie der Stand bei dem umstrittenen und vielfach diskutierten Parkdeck sei.