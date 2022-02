"Staatsanwalt" rief Pensionistin an - Das gesamte Vermögen der Frau ist weg

Der unbekannte Täter rief am 25. Jänner abends die 85-jährige Frau aus dem Bezirk Linz-Land am Festnetz an und gab sich als Staatsanwalt aus. Der Mann sprach mit oberösterreichischem Dialekt. Der Betrüger sagte, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und zur Sicherung ihrer Besitztümer werden ihre Wertgegenstände nun abgeholt.

Die 85-Jährige gab insgesamt neun Sparbücher, Schmuck und mehrere tausend Euro Bargeld von ihr und ihrer 90-jährigen Schwester in eine Tasche und deponierte diese, wie vom Täter gefordert, vor ihrer Haustür. Gegen 19 Uhr holte eine Person die Tasche ab. Eine nähere Beschreibung des Täters ist nicht bekannt. Erst heute, Mittwoch, erstattete die betagte Frau Anzeige bei der Polizei.