St. Florian: Junger Mann stahl Tasche aus unversperrtem Auto

Der Diebstahl hat sich am Samstag gegen 14.30 Uhr vor einem Haus in St. Florian ereignet. Eine 60-jährige Frau hatte dort ihr Auto abgestellt. Sie stand nur wenige Meter entfernt, konnte ihn aber nicht sehen. Diese Situation nutzte ein unbekannter junger Mann, um Wertsachen aus dem unversperrten Pkw zu stehlen. Als die Besitzerin die zufallende Autotür hörte, war es zu spät. Sie folgte dem Dieb, verlor ihn aber bald aus den Augen. Er war mit ihrer Handtasche, die sie im Fußraum auf der Beifahrerseite abgestellt hatte, davongelaufen. In der Tasche befanden sich neben Bargeld noch diverse Dokumente und die Bankomatkarte.

Die Polizeiinspektion St. Florian bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059133 4142 zu melden. Die 60-Jährige beschrieb den Dieb als etwa 25 Jahre alt, er trug einen schwarzen Kapuzensweater. Er dürfte mit einem dunklen, kleineren Pkw geflüchtet sein.