St. Florian erlebt wieder Lauf ohne Einschränkung

Am kommenden Sonntag dürfen sich Läuferinnen und Läufer freuen. Der von den OÖN präsentierte 21. Florianer Lauf wird nach zwei Jahren Pause wieder in gewohnter Form stattfinden. "Es wird wieder ein Lauf ohne Einschränkungen und Kontrollen werden, so wie vor der Corona-Pandemie", sagt Ewald Tröbinger vom Veranstalterverein ASKÖ Tri Linz.

Gelaufen wird am Sonntag, 15. Mai, auf der Originalstrecke, mit Start und Ziel auf dem Marktplatz. Die Kinderläufe (in vier Altersklassen) beginnen ab 10.30 Uhr, um 11 Uhr fällt dann der Startschuss für den Florianer Lauf über fünf (eine Runde) bzw. zehn Kilometer (zwei Runden).

Die Wetteraussichten sind bestens, Nachmeldungen für den Florianer Lauf sind am Sonntag in der Neuen Mittelschule ab 7.30 Uhr bis eine Stunde vor dem Start möglich. Infos: fruehlingslauf.at