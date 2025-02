Mit 85 Jahren immer noch der Linzer "Engel der Dialyse"

Sie wird der "Engel der Dialyse" genannt, zählte Prominente wie Niki Lauda zu ihren Patienten und ist auch nach ihrem 85. Geburtstag mindestens zwei Tage in der Woche auf "ihrer" Dialyse-Station: "Ich mache nicht mehr, was ich früher gemacht habe, aber ich bin noch immer mit den Patienten in Verbindung", sagt Sr. Immaculata im OÖN-Gespräch. Obwohl längst in Pension, besucht sie jeden Dialyse-Patienten auf der Station zumindest einmal pro Woche.