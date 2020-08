Sprühnebel gegen Hitze: Wien ist mit "Sommerspritzer" Vorbild für Linz

In der Hitze ist Abkühlung wunderbar. In Linz gibt es seit 2011 eine besondere sommerliche Erfrischung: Auf dem Domplatz versprühen so genannte Nebelduschen feinste Wassertröpfchen. In Wien gibt es seit 2019 zahlreiche solcher "Sommerspritzer". Der Linzer Gemeinderat hat sich einstimmig für solche Nebelduschen ausgesprochen.

In Wien gibt es etliche dieser Wasserduschen im öffentlichen Raum. Die Wiener nennen diese Duschen liebevoll "Sommerspritzer". Auch Wirte setzen solche Sprühgeräte ein, um ihre Gastgärten bei hochsommerlichen Temperaturen zu kühlen. "Die Temperatur kann so um bis zu elf Grad gesenkt werden", sagen Fachleute.

Gefahr von Keimbildung

Im heurigen Juli ersuchte der Linzer Gemeinderat einstimmig die Linz Service Gesellschaft der stadteigenen Linz AG, solche Anlagen in Linz zu installieren: "Die Linz Service GmbH wird ersucht, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen am Magistrat temporäre und mobile Kühlungsmaßnahmen z. B. anhand von Nebelduschen oder mittels Wasserschläuchen bei Hitzewellen an besonders heißen Stellen im Stadtgebiet einzusetzen." Bei der Linz AG winkt man jedoch ab. "Wir raten ab, weil es bei solchen Anlagen zur Bildung von Keimen kommen kann. Das ist hygienisch problematisch", sagt Susanne Gillhofer, die Pressesprecherin der Linz AG.

In Wien ist das anders. Bei "Wiener Wasser", der für die Wasserversorgung der Stadt Wien zuständigen Magistratsabteilung 31 (MA 31), kennt man die Keimproblematik, hat sie aber im Griff. "Jede Nebeldusche wird wöchentlich beprobt und wenn nötig desinfiziert und gespült", sagt Markus Werderitsch, der Spezialist für Wassergüte der Wiener MA 31.

"Wir wenden für Nebelduschen die Richtlinien des VDI, des Vereins Deutscher Ingenieure, an", sagt Werderitsch. Als Maßnahme zur Sicherung der Wasserqualität für Nebelduschen (und für Trinkwasserbrunnen) hat man Nebelduschen in Wien zumeist direkt an Hydranten angeschlossen. Tausende Wienerinnen und Wiener beteiligten sich an einer Online-Abstimmung für einen eigenen Namen für Nebelduschen und entschieden sich für den Spitznamen "Sommerspritzer".

Artikel von Erhard Gstöttner Lokalredakteur Linz e.gstoettner@nachrichten.at