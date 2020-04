Sport, Singen und Kreativität gegen die Corona-Krise

In Kooperation mit den Sportlehrern der Schule wurde die Sport-Challenge ins Leben gerufen. Gefragt ist, wer die meisten Situps, Liegestütze, den längsten Plank oder die schnellsten Kilometer schafft. Zum Beweis dienen Videos und Fotos, die an die Lehrer geschickt werden. Die Gewinner werden gekürt, wenn die Phase des Distance Learnings vorbei ist. Diese Form des Wettbewerbes hat viele animiert, aktiv zu sein.

Meisterwerke nachgestellt

Im Hamerling-Gymnasium sind aber auch die kreativen Köpfe gefragt. So zielt ein Projekt der Zeichenlehrer darauf ab, dass Schüler Werke bekannter Meister nachstellen, wobei als Requisite alles erlaubt ist, also auch das in diesen Corona-Zeiten so "berühmt-berüchtigte" Klopapier, wie schon zu sehen war.

Die Musiklehrer haben die Initiative "Music/Art against Corona" ins Leben gerufen. Ziel: Lieder umtexten und aufzeichnen. So lassen die Schüler der 4M-Klasse aus "Dancing Queen" die "Corona Queen" werden. Apropos Texte: "Erkenntnisse in Zeiten der Coronakrise" nennt sich das Projekt, das Schüler animiert, ihre Gedanken zu Papier zu bringen. Erste Einblicke sind auf der Schul-Homepage unter "Aktuelles" zu finden. Es gibt eben viele Wege, um aus der Isolation auszubrechen und gemeinsam etwas zu erleben, auch wenn noch nicht Schule ist.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at