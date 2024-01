Sperre nach Unfall im Tunnel Bindermichl: Stau auf der A7 in Linz

Gute Nerven und eine gehörige Portion Geduld brauchten Autofahrer am Montagnachmittag im Großraum Linz: Auf der Mühlkreisautobahn kam es zu einem kilometerlangen Stau, nachdem im Tunnel Bindermichl in Fahrtrichtung A1 gegen 13:30 Uhr ein Unfall passiert war. Laut Asfinag war ein Lastwagen in die Karambolage verwickelt, Details zum Unfallgeschehen waren noch nicht bekannt.

45 Minuten Zeitverlust

Vorerst war nur eine Fahrspur frei, Autos wurden an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Stau reichte gegen 14 Uhr schon gut zweieinhalb Kilometer bis zur Ausfahrt Voest zurück. Autofahrer mussten bis zu 45 Minuten Zeitverlust einkalkulieren. Auch auf den Ausweichrouten über die Unionstraße oder die B1 staute es.

Unfall auf der B126

Fünf Fahrzeuge waren in die Karambolage bei der Linzer Stadtausfahrt verwickelt. Bild: www.fotokerschi.at | Bayer

Auch jenseits der Donau kam es Montagmittag zu Behinderungen im Straßenverkehr: Gleich fünf Fahrzeuge waren an einem Auffahrunfall auf der B126 zum Beginn des Haselgrabens in Fahrtrichtung stadtauswärts beteiligt. Drei Personen wurden verletzt und mussten vom Samariterbund, der mit vier Fahrzeugen in Einsatz war, versorgt werden. Sie wurden zur weiteren Behandlung ins UKH gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die B126 nur erschwert passierbar. Gegen 14 Uhr berichtete der ÖAMTC weiter über stockenden Verkehr in beide Fahrtrichtungen.

