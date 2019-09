Spektakuläre Atemschutz-Übung im bis zu 700 Grad heißen Container

Es gehe vor allem um zwei Übungsstränge: "Erstens um die Hitzegewöhnung für junge Feuerwehrleute. Zweitens wird eine Rauchgasdurchzündung geübt. Das heißt, wie vorgegangen werden soll, wenn sich über Kopf eine Flammenwalze bildet", sagt Andreas Standhartinger. Er ist Oberamtswalter für Atemschutz für den Abschnitt Enns und hat die spektakuläre Übung, die von Freitag bis Sonntag in St. Florian abgehalten wird, mitorganisiert.

Geübt wird dabei in einem Brandsimulationscontainer aus Deutschland, in dem Temperaturen von bis zu 700 Grad Celsius entstehen können, wenn Trupps mit jeweils drei Mann im Einsatz sind. Weil es nicht so oft der Fall sei, dass so außergewöhnliche Atemschutz-Übungen angeboten werden, gebe es sehr viele Teilnehmer. 57 Feuerwehren aus 13 Bezirken mit über 300 Feuerwehrleuten seien bereits angemeldet, sagt Standhartinger.

Die gasbefeuerte und rechnergesteuerte Simulationsanlage umfasst 42 Quadratmeter. Bei jedem Übungsgang sei ein Ausbildner mit im Container, starker Rauch werde mit einer Nebelmaschine simuliert. Und ein Not-Aus-Taster garantiere höchste Sicherheit.