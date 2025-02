Spaziergänger ertappten Einbrecher in Ebelsberg

Auf frischer Tat ertappt wurde ein vermeintlicher Serientäter am Dienstagabend bei einem Einbruchsversuch in Linz-Ebelsberg. Spaziergänger beobachteten den 57-jährigen Serben gegen 19 Uhr, als er in ein Wohnhaus einsteigen wollte und sprachen ihn an. Als er die Flucht ergriff, verständigten die Zeugen die Polizei. Sofort machten sich mehrere Streifen auf die Suche nach dem Täter.

Gut eine Stunde später sichteten Beamten in einer Siedlung unweit des Tatortes einen Mann, auf den die Beschreibung passte. Als er die Polizisten sah, versuchte der Verdächtige erneut zu flüchten. Besonders geschickt stellte er sich dabei allerdings nicht an, verlor er doch zwei Schraubenzieher, die laut Polizei als Tatwerkzeuge in Frage kommen.

Die Beamten holten den Serben ein und nahmen ihn fest. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge dürfte es sich um einen reisenden Dämmerungseinbrecher handeln, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Der 57-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.