Sparkasse City Night Run: "Die Streckenführung ist ein Traum"

Hier holen sich noch die letzten Läufer ihre Startnummer ab, dort werden noch Absperrungsmaßnahmen getroffen: Wenige Stunden vor dem Start des von den OÖNachrichten präsentierten 9. Linzer Sparkasse City Night Run mit Start um 20.30 Uhr – das Ergebnis mit dem Sieger lesen Sie heute im Sportteil – herrschte gestern auf der Promenade geschäftiges Treiben.

Trotz des Trubels rundherum war Organisator Ewald Tröbinger, die Ruhe in Person: "Heute ist eben ein Großkampftag." Trotz jahrelanger Erfahrung darf seine Checkliste an solchen Tagen nicht fehlen. Und je stärker diese Liste in Gelb leuchtet, desto besser: "Die Dinge, die erledigt sind, werden mit einem gelben Leuchtstift markiert", sagt Tröbinger.

200 Helfer im Einsatz

Rund 200 Menschen haben gestern in der Linzer Innenstadt entlang der 5,2 Kilometer langen Strecke Position bezogen, um zum reibungslosen Ablauf der beliebten, weil auch besonderen Laufveranstaltung beizutragen.

So auch die Familie von Tröbinger: "Meine drei Töchter sind bei der Startnummernausgabe aktiv, das haben sie als Kinder schon gemacht und sind damit quasi groß geworden." Sein Schwiegersohn hat den City Night Run übrigens nicht zu Fuß, sondern mit dem Rad bestritten: "Er ist mein Schluss-Radfahrer."

Der Wettergott zeigte sich gestern mit den mehr als 2000 Laufsportlern gnädig: Etwas bedeckt, aber trocken präsentierte sich der Himmel kurz vor dem Start. Beste Bedingungen, um durch das nächtliche Linz zu laufen und persönliche Rekorde zu brechen.

Den Startschuss konnte Läufer Christian Deutinger aus Kematen an der Krems schon kaum mehr erwarten: "Der Linzer City Night Run ist für Läufer das, was Singapur für die Formel 1-Fahrer ist."

Deutinger ging gestern bereits zum achten Mal an den Start: "Die Streckenführung ist ein Traum, das macht auch die Atmosphäre aus." Der 40-Jährige GWG-Mitarbeiter konnte auch viele seiner Arbeitskollegen für die Veranstaltung begeistern: "Heuer sind wir 24 Teilnehmer, viele laufen zum ersten Mal mit." Das Laufen in der Dunkelheit sei ein "besonderer Ansporn", so Deutinger. Begeistert war auch Herbert Walzhofer, Vorstandsmitglied der Sparkasse OÖ, der schon mehrmals beim City Night Run mitgelaufen ist: "Es ist ein besonderes Erlebnis, wenn man beim beleuchteten Ars Electronica Center und anderen Sehenswürdigkeiten vorbeilaufen kann."

Tröbinger beneidete die Sportler fast ein bisschen: "Ich würde auch gerne mitlaufen, es ist lässig." Aber die Arbeit geht eben vor. (jp)

