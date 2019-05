Spannendes Projekt

Was hat es auf sich mit dem "toten Winkel", also jenem eingeschränkten Sichtfeld für Lkw-Fahrer, das wiederholt zu schweren Unfällen führt? Antworten auf diese Frage bekamen die dritten und vierten Klassen der VS 40 (Mengerschule) beim Projekt "Toter Winkel". Hier konnten sie anschaulich erfahren, wie es passieren kann, dass eine ganze Schulklasse für einen LKW-Fahrer unbemerkt bleibt. Ein Anschauungsunterricht, der, so Projektinitiator Klaus Manhal von MAN, Leben retten kann. Die Schüler, von denen jeder einzelne in der Fahrerkabine Platz nehmen durfte, um das Problem mit eigenen Augen zu sehen, waren jedenfalls begeistert.

