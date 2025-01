Spannende Propstwahl im Stift St. Florian

In der Prälatur herrscht in diesen Tagen hektisches Treiben, denn Johannes Holzinger zieht aus. Der 73-Jährige tauscht die prunkvollen Amtsräume gegen eine schlichte Zweizimmerwohnung. 20 Jahre hat er das Stift St. Florian als Propst geleitet, am 6. Februar wählen die Augustiner-Chorherren seinen Nachfolger.