Späte Premiere der neuen Show der "Sandkönigin"

Lange musste sie warten, bis sie endlich nach vielen Verschiebungen nun Anfang Juli die Premiere ihrer neuen Show "In 80 Bildern um die Welt" in Oberösterreich feiern kann. Die "Queen Of Sand", wie Sandmalerin Irina Titova bezeichnet wird, lädt am 4. und 5. Juli im Linzer Brucknerhaus zu einer Erdumrundung der einzigartigen Art ein.