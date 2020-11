Späte Anzeige nach Streit in Linzer Park: Polizei sucht Zeugen

Zu der blutigen Auseinandersetzung soll es am 11. September gegen 17 Uhr in einem Park in der Linzer Innenstadt gekommen sein. Nach einem verbalen Streit soll ein etwa 20-jähriger Türke ein Messer aus seinem Hosenbund gezogen und dem Opfer eine Stichverletzung im Bereich des Rücken zugefügt haben. Das Opfer ließ sich die Stichwunde zuerst von Bekannten versorgen. Erst tags darauf ließ sich der junge Mann in einem Krankenhaus behandeln.

Die genaue Identität des Täters war dem 20-Jährigen nicht bekannt. Er sprach gegenüber der Polizei von einer "flüchtigen Bekanntschaft". Die Ermittlungen laufen, teilten die Beamten am Donnerstagnachmittag mit. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei Bürgerstraße in Linz unter 059133-4592 mitzuteilen.

