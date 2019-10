SP-Basis soll auch über Osttangente abstimmen

"One man, one vote", das sei echte Basisdemokratie, sagt Parteichef Klaus Luger. Mit ihren mehr als 6600 Mitgliedern ist die Linzer Sozialdemokratie die stärkste Bezirksorganisation in ganz Österreich.

Doch wie wird die Wahl ablaufen? Wichtig sei, so Luger, dass nicht nur elektronisch, sondern auch auf Papier abgestimmt werden kann. "Wir haben viele ältere Mitglieder, darauf muss man Rücksicht nehmen." Zudem solle es auch die Möglichkeit geben, "dass in den größeren Sektionen die Stimme vor Ort abgegeben werden kann".

Voest ist die größte Sektion

Die größte rote Sektion in Linz ist die Betriebssektion Voest (inklusive Chemie). Sie stellt fast ein Viertel der 6603 Mitglieder.

Doch nicht nur über den Vorsitzenden, sondern auch über den Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl im September 2021 und die Inhalte des Linzer Wahlprogramms sollen die Mitglieder abstimmen.

Und dazu über aktuelle Aufregerthemen. Etwa die Frage, ob die Partei für oder gegen den Bau der Osttangente auftreten soll. Oder ob es weitere Verbote im öffentlichen Raum geben soll oder nicht.

