Sozialarbeiter Heinz Zauner: "Wohnungslos wird man, wenn man niemanden mehr hat"

Mit Heinz Zauner ist ein Urgestein der Linzer Sozialarbeitsszene heuer in Pension gegangen. Für die OÖN zieht der langjährige Geschäftsführer der Arge für Obdachlose und Chefredakteur der Kupfermuckn Bilanz. Wie hat sich die Arbeit der Arge in den Jahrzehnten verändert? Es hat im Sozialbereich große Fortschritte gegeben, speziell in der Wohnungslosenhilfe, bis 1975 war Obdachlosigkeit ja sogar noch mit Gefängnis bedroht. Damals hat es die Klostersuppe und die Heilsarmee mit Schlafsälen gegeben.