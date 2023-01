Sozialarbeit wirkt früh

"Je früher man eingreifen kann, desto besser ist die Unterstützung", sagt Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP). Die vor fünf Jahren als Pilotprojekt ins Leben gerufene "Sozialarbeit im Kindergarten" liefert den Beweis dafür. Allein im vergangenen Jahr konnte 183 Kindern und deren Familien in Problemsituationen geholfen werden. Fast zur Hälfte waren Verhaltensauffälligkeiten der Kinder dafür verantwortlich, dass die vier Sozialarbeiterinnen, die in sechs städtischen Kindergärten die Pädagogen unterstützen, aktiv werden mussten. "Sie hören zu, werten aber nicht", nennt Hörzing die Vorzüge der Expertinnen, die in 105 Fällen die Betreuungszeit unter zwei Monaten und damit kurz halten konnten. Meist sind es neben Verhaltensauffälligkeiten Probleme in der Familie infolge überforderter Eltern, Gewalt oder Scheidungen, die die Expertinnen tätig werden lassen.

Der Personalstand soll um eine Expertin aufgestockt werden, insgesamt sind für die Sozialarbeit im Kindergarten heuer 180.000 Euro geplant.

Reinhold Gruber

