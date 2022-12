SoundBrothers spielen für Alalay

Vor 28 Jahren war es mehr die Lust an der Freude, die "ein paar leicht ergraute Herren", die alle bei den Stadtbetrieben Linz (der heutigen Linz AG) arbeiteten, an eine musikalische Formation denken ließ. Es war die Geburt der SoundBrothers, die sich über die Jahre vergrößerten und (in ihrem Spiel an den Instrumenten) verbesserten.

Aus vier wurden über die Jahre 18 Mitglieder, die jetzt unter der Leitung von Erich Zoglauer (Musik) und Walter Laska (Organisation) jede Woche im Proberaum stehen und mit ihren Auftritten nicht nur mitreißen, sondern auch helfen, Gutes tun wollen. Am 9. Dezember stehen sie ab 19.30 Uhr in der Gusenhalle in Gallneukirchen auf der Bühne. Bei freiem Eintritt, aber mit der Bitte um Spenden, die an das Straßenkinderprojekt "Alalay" von Cecilia und Walter Witzany gehen werden. "Das Projekt liegt uns sehr am Herzen, wir wollen helfen, wir wollen tun", sagt Laska mit hörbarer Begeisterung in der Stimme.

Unterstützt werden die SoundBrothers dabei von Christina Zarzer (die 14-Jährige singt und tanzt und gilt als großes Talent), Anja Kraml und Wolfgang Jacobi, die dem musikalischen Programm (von Jazzstandards über Rock’n’ Roll bis zu Pop-Klassikern) Stimme und damit zusätzliche Stimmung verleihen werden.

Mit den Alalay-Kinderdörfern wird jungen Menschen in Bolivien, die auf der Straße zu landen drohen, Unterkunft und Bildung ermöglicht. Eine Erfolgsquote von 80 Prozent spricht für sich, wie Witzany sagt.

