Sommerzeit ist Baustellenzeit

Im Sommer ist zwar auch in der Stadt das Verkehrsaufkommen geringer, wenn viele im Urlaub sind und die Schüler wie Lehrer frei haben, was die Verantwortlichen der Stadt Linz nutzen wollen, doch sind Staus und Behinderungen dennoch zu erwarten. Bei der Baustelle auf der Hagenstraße, wo eine notwendige Kanalsanierung ab dem Wochenende für drei Wochen die Situation noch verschärfen wird, hat man dies schon am vergangenen Wochenende gesehen, als das Teilstück erstmals gesperrt werden musste.

Heute nun lässt die Stadt Linz wissen, dass auch anderswo gearbeitet wird. Zwei Bauvorhaben starten im Kaplanhofviertel, zwei weitere in Urfahr. Es sind Instandsetzungsarbeiten, die den Verkehr einbremsen werden.

In der Gruberstraße zwischen Körnerstraße und Kaplanhofstraße wird die Fahrbahn in einer Größenordnung von rund 2000 Quadratmeter abgefräst und neu asphaltiert. Die Arbeiten sind von 25. bis 31. Juli geplant und werden 102.000 Euro kosten.

Zwischen den Häusern Nr. 12 und 22 wird die Holzstraße umfassend saniert. Die Fahrbahn wird dabei im Gesamtausmaß von 1000 Quadratmetern neu asphaltiert. Auch der ostseitige Gehsteig wird erneuert bzw. instandgesetzt. Die Arbeiten dauern von 1. bis 19. August und werden 125.000 Euro kosten.

Der Elmbergweg in Urfahr wird im Einmündungsbereich mit der Altenberger Straße und am anderen Ende bei der landwirtschaftlichen Fachschule erneuert. Auch ein etwa 40 Meter langes Ausweichstück im Mittelteil des Elmbergwegs wird aufgrund der beengten Fahrbahnverhältnisse geschaffen. Die Kosten für diese Baumaßnahme betragen 75.000 Euro und werden bis August dieses Jahres durchgeführt.

Ebenfalls in Urfahr ist zu einem späteren Zeitpunkt eine Straßensanierung bei einem Teilstück des Hofbauerweges geplant. Auf einer Länge von 55 Metern erfolgt dort eine Generalsanierung. Der zu sanierende Bauabschnitt befindet sich im letzten Teil des Waldstückes kurz vor einer neu errichteten Wohnbebauung. Im Zuge dieser Baumaßnahme erfolgen auch Hangsicherungsmaßnahmen. Die Kosten für das Projekt betragen 25.000 Euro, der Baustart soll voraussichtlich ab September erfolgen.